Dos juegos de NES de Limited Run podrían dañar tu consola

Aunque hace mucho tiempo los cartuchos de consolas clásicas han dejado de hacerse oficialmente, hay compañías que aún tienen nostalgia por las mismas, razón por la cual se dan a la tarea de fabricar piezas limitadas que se compran usualmente bajo pedido, ya sea con licencias antiguas o títulos de 8 bits totalmente nuevos. Los más populares son de la muy querida NES, pero han surgido algunos reportes de que algunos pueden dañar este hardware complicado de encontrar a la venta.

Limited Run Games ha alertado a sus clientes sobre posibles daños en consolas y cartuchos provocados por dos de sus títulos para NES: Rugrats: Adventures in Gameland y Piopow. Según la compañía, estos juegos no fueron fabricados por su socio habitual, sino por un equipo con poca experiencia en la producción de cartuchos, lo cual tendría sentido al final

Ante la situación, la empresa ha decidido retirar ambos títulos de la venta y ha iniciado una revisión de todos los juegos producidos por el equipo responsable. Como medida de compensación, la empresa ofrece a los compradores la posibilidad de solicitar un reembolso total o un reemplazo fabricado por su proveedor de confianza. Aquellos que opten por el reemplazo recibirán el nuevo cartucho de manera automática, sin necesidad de contactar a la compañía.

My email from Limited Run. Looks like my copy of Rugrats will just stay in the box.

— JohnRiggs (@johnriggs.bsky.social) 2025-02-19T01:20:19.003Z