Doom: The Dark Ages obtiene millones de jugadores en sus primeros días

La semana pasada finalmente se lanzó uno de los juegos más esperados del año, Doom: The Dark Ages, título que hasta este momento ha juntado buenas críticas por parte de la prensa y los fans, resaltando que se hizo un sacrificio por la agilidad a cambio de acción más brutal. Con esto en mente, seguro muchos se van a preguntar si ha vendido bien, y Bethesda ya dio los respectivos resultados de distribución.

Se confirmó que el juego superó los 3 millones de jugadores a tan solo una semana de su lanzamiento, convirtiéndose en el estreno más grande en la historia del estudio id Software. Esta cifra representa un crecimiento siete veces más rápido en comparación con Doom Eternal, su predecesor, lo que marca un importante hito para la franquicia.

Pese a que los primeros reportes indicaban un bajo rendimiento del título en Steam, donde solo alcanzó poco más de 15 mil jugadores simultáneos, el panorama general muestra un éxito mucho más amplio. La cifra de usuarios en la plataforma de Valve representa apenas una fracción del total, ya que gran parte de la audiencia ha llegado a través de Xbox Game Pass.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id's history – 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8

— Bethesda (@bethesda) May 20, 2025