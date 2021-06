DOOM Eternal presume sus mejoras next-gen con este nuevo tráiler

Por si no estabas enterado, el día de hoy se lanza la versión next-gen de DOOM Eternal, uno de los mejores juegos que llegó durante la generación del PlayStation 4 y Xbox One. Esta versión mejorada no solo incluye una mayor resolución y fidelidad gráfica, sino que también hace uso del notorio ray-tracing, y este nuevo tráiler muestra lo bien que luce el título con esta tecnología.

Esta versión mejorada está disponible de forma gratuita para quienes ya tengan el juego original, así que la puedes empezar a descargar en estos instantes si es tu caso. Para más información sobre exactamente qué cambia con esta actualización para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, te recomendamos echar un vistazo a este artículo.

Fuente: Xbox