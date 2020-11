¡DOOM Eternal por fin llegará a Nintendo Switch el próximo mes!

Después de meses llenos de incertidumbre y rumores de un retraso, se ha confirmado que DOOM Eternal llegará a Nintendo Switch el próximo mes de diciembre. Recuerda que este lanzamiento será solo digital.

Para ser específicos, DOOM Eternal estará disponible en Nintendo Switch el próximo 8 de diciembre de 2020, nueve meses después de su lanzamiento en PS4, Xbox One y PC. A continuación puedes ver el tráiler con esta información.

DOOM Eternal tendrá un peso de 18.8 GB. Esta versión del juego cuenta con giroscópico, algo que puedes activar y desactivar a voluntad en el menú. Por otro lado, el DLC de The Ancient Gods: Part One no estará disponible por el momento en la versión de Switch, aunque veremos su lanzamiento en un futuro.

DOOM Eternal llegará a Switch el próximo 8 de diciembre de 2020. En temas relacionados, ya puedes pre-ordenar el Nendoroid del Doom Slayer. De igual forma, alguien ya está jugando el original DOOM en un Game & Watch.

Vía: Bethesda