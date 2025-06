Donkey Kong Bananza tendrá su propio Amiibo

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct, el cual estuvo enfocado por completo en Donkey Kong Bananza, la siguiente gran exclusiva del Nintendo Switch 2. Uno de los detalles más interesantes de la presentación, es que se ha confirmado que esta entrega no solo tendrá soporte para Amiibo, sino que también estará a la venta una nueva figura inspirada en este título.

Para comenzar, el próximo 17 de julio, día en que también está a la venta este juego, se podrá conseguir un nuevo Amiibo de Donkey Kong & Pauline. Como su nombre lo indica, esta es una figura que nos muestra a los protagonistas de esta entrega y, al usarlo, será posible conseguir un traje para Pauline inspirado en su aparición en Super Mario Odyssey.

Similar a otros juegos, Donkey Kong Bananza será compatible con todos los Amiibo, no solo aquellos relacionados con Donkey Kong, y cada uno tendrá un efecto diferente. Desde proporcionar algún ítem que nos ayude en nuestra aventura, hasta darle a los protagonistas algún traje adicional. De esta forma, será mejor que vayas desempolvando tu colección para usarla el próximo mes.

El nuevo Amiibo de Donkey Kong & Pauline estará a la venta a partir del 17 de julio, mismo día en que estará disponible Donkey Kong Bananza en Nintendo Switch 2. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, revelan por qué cambió el diseño del protagonista.

Nota del Autor:

No soy un gran fan de los Amiibo, pero esta figura luce increíble, y es algo que me gustaría tener. Sin embargo, he visto que el precio de los Amiibo ha subido de precio sustancialmente en los últimos años. Ya será cuestión de ver cómo me sienta el 17 de julio, pero al menos esto tiene toda mi atención.

Vía: Nintendo