Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue con su guerra de aranceles, y parece que ha llegado al punto en donde simplemente utiliza este concepto sin siquiera saber su verdadero impacto. De una manera inesperada, el gobernante ha señalado que tiene pensando implementar el 100% de los aranceles a películas producidas fuera de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado oficial, Trump compartió un vago mensaje en donde señala que ya está haciendo todo lo necesario para implementar aranceles del 100% en las películas producidas en el extranjero, esto para obligar a los cineastas a filmar una vez más en Estados Unidos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos. Hollywood, y muchas otras zonas de EE. UU., están siendo devastadas. Este es un esfuerzo conjunto de otras naciones y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional. ¡Es, además de todo lo anterior, mensaje y propaganda! Por lo tanto, autorizo ​​al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de Estados Unidos a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100% sobre todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”

Como era de esperarse, esto ha causado todo tipo de comentarios, la mayoría negativos, puesto que el mensaje de Trump es demasiado vago y no tiene mucho sentido. Para comenzar, las películas no son bienes a los cuales se les puede aplicar este tipo de aranceles, son propiedades intelectuales. Junto a esto, no está del todo claro cómo es que esto funcionaría.

Las producciones de Hollywood, usualmente, provienen de compañías de Estados Unidos, pero se graban en el extranjero, por lo que se desconoce si estas cintas serían afectadas. De igual forma, no se hace mención de series de televisión. Esto ha llevado a más de una persona a preocuparse por películas como Avengers: Doomsday, la cual comenzó sus filmaciones en Reino Unido hace unos días.

Por el momento, no hay más detalles al respecto, pero muchos esperan que esto solo sea una rabieta del presidente, y no algo que se vaya a implementar en forma en un futuro. En temas relacionados, así le fue a Thunderbolts* en calificaciones. De igual forma, este es el nuevo vistazo a Avatar: Fire and Ash.

Vía: Donald Trump