Donald Trump ha sido bloqueado permanentemente en Twitter

Tras los disturbios en el Capitolio esta semana, Donald Trump fue suspendido de Twitter después de publicar varios tweets que incitaban a la violencia y el odio. Dicha suspensión solo era algo temporal, pero se le advirtió que de no eliminar los mensajes publicados, podría ser permanente. Bueno, al hacer caso omiso a estas advertencias, el mandatorio ya no podrá publicar nada oficialmente pues su cuenta ha sido bloqueada para siempre.

La cuenta de Twitter Safety, encargada de manejar este tipo de asuntos, emitió un mensaje en el cual se informa que Trump ya ha sido bloqueado permanentemente de la red social, esto después de analizar y revisar cuidadosamente su perfil:

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021