Documento revela que Xbox esperaba el lanzamiento de Breath of the Wild 2 en 2020

Actualmente, Breath of the Wild 2, Shin Megami Tensei V, Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 son altamente esperados por los fans de Nintendo. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento concreta para estos títulos, muchos esperaban que alguno de estos juegos estuviera disponible a finales de 2020, incluso compañías como Microsoft formaron parte de este grupo.

Como parte del juicio entre Apple y Epic Games, varios documentos internos de muchas compañías han salido a la luz. Uno de estos por parte de Microsoft contiene una descripción general de los lanzamientos de Xbox One de “alto perfil” para el tercer y cuarto trimestre del 2020, además de las expectativas de Microsoft de lanzamientos notables de otras compañías. Fue aquí en donde se descubrió que esta compañía esperaba que Nintendo lanzara al mercado Breath of the Wild 2, Shin Megami Tensei V, Bayonetta 3 o Metroid Prime 4 entre octubre y diciembre del año pasado. Sin embargo, estas predicciones no se hicieron realidad.

Por lo visto en el documento, Microsoft no contaba con información interna por parte de Nintendo, y solo estaban especulando sobre los lanzamientos de la Gran N. Sin embargo, esto nos proporciona una mirada interesante a la forma en que las compañías discuten internamente los estrenos de sus competidores. El único título de los cuatro mencionados que cuenta con una ventana de lanzamiento es Shin Megami Tensei V, el cual llegará a Switch en algún punto de 2021.

Vía: IGN