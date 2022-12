DLC de Horizon Forbidden West estaría en camino

En septiembre de este año, Lance Reddick compartió un tweet, el cual ya no está disponible, revelando que estaba trabajando en nuevo contenido para Horizon Forbidden West. Aunque por el momento no hay información oficial sobre una expansión para este juego, recientes declaraciones de un insider señalan que el anuncio de un DLC para este título sucedería en cualquier momento.

Recientemente, el insider conocido como The Snitch compartió una imagen de San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles. Esto es, de acuerdo con Insider Gaming, una referencia al DLC Horizon Forbidden West, conocido como Burning Shores, el cual se lleva a cabo en estos lugares.

The Burning Shores se menciona por su nombre un par de veces a lo largo de Horizon Forbidden West. En el diario de Gildun se revela que este lugar está al sur de Spinebreak, y Brin lo menciona como el “lugar de las llamas y la salmuera”. Algunos jugadores lograron ver más de cerca usando su Sunwing, y parece que hay una réplica del Puente Memorial arqueado cerca de Las Vegas, Nevada, así como potencialmente la Presa Hoover.

Aunque por el momento no hay información oficial, Insider Gaming ha señalado que este DLC estará disponible en algún punto de abril de 2023. Con The Game Awards a solo unos días de distancia, este bien podría ser el evento en donde se confirme esta expansión. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, un remake de Horizon Zero Dawn estaría en camino. De igual forma, Horizon tendría un MMO.

Nota del Editor:

Considerando que Horizon Zero Dawn tuvo una expansión a gran escala, la idea de que Forbidden West tenga contenido similar suena muy posible. De esta forma, The Game Awards luce como el lugar indicado para revelar esta información.

Vía: Insider Gaming