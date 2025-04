Disney+ tendrá nuevo aumento de precios en México

Durante estas semanas han surgido complicaciones con aumentos de precios en distintos medios, no so hablamos de la cuestión de Switch 2 que en este momento pasa por un momento complicado donde los aranceles podrían afectar y hacer que cobren más por la consola. Y es que también los servicios en línea pasarán por dicha situación, eso lo vimos la semana pasada con PS Plus, y ahora el streaming de contenido en video igual se verá afectado para quienes pagan mes con mes su membresía.

Disney+ ha anunciado un nuevo ajuste de precios en México, el segundo desde que integró el contenido de Star+ en su plataforma. El aumento impactará principalmente a los usuarios de los planes sin anuncios, quienes verán reflejado el nuevo costo a partir del 5 de mayo si ya cuentan con una suscripción activa. Para nuevos usuarios, las tarifas ya están vigentes desde el 31 de marzo.

El plan Disney + Estándar pasará de $219 a $249 pesos mensuales, mientras que el Premium sube de $299 a $319 pesos. Las versiones anuales también se incrementan: el Estándar costará $2,089 pesos y el Premium alcanzará los $2,679 pesos al año. Cabe destacar que estos planes permiten realizar descargas y ofrecen mayor calidad de reproducción, por lo que son los preferidos por muchos suscriptores.

En contraste, el plan Estándar con anuncios no ha sufrido modificaciones. Este se mantiene en $129 pesos mensuales y solo está disponible mediante la plataforma de Mercado Libre. Sin embargo, este plan tiene limitaciones, como la imposibilidad de realizar descargas de contenido para ver sin conexión.

Por último, Disney+ también aplicará cargos extra a quienes compartan su cuenta: los usuarios del plan Estándar deberán pagar $149 pesos por cada miembro adicional, y los del plan Premium, $159 pesos. Con estos cambios, la plataforma sigue ajustando su modelo de negocio en un entorno cada vez más competitivo dentro del mundo del streaming.

Habrá que esperar para ver si a mitad de año no hay nuevos aumentos.

Vía: XTK