Con el State of Play y el Summer Game Fest en el pasado, la siguiente gran presentación de este verano es el Xbox Game Showcase, el cual se llevará a cabo el día de hoy, 8 de junio, a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Con fuertes rumores del remake de Persona 4 y un extenso vistazo a The Outer Worlds 2, no te puedes dar el lujo de ignorar este evento.

Vía: Xbox