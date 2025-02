Después de meses de espera, el día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play. La presentación de PlayStation comenzará a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento no sabemos qué tipo de anuncios veremos, es probable que juegos como Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Forza Horizon 5 por fin reciban una fecha de lanzamiento. De igual forma, no se descartan sorpresas. Como siempre, puedes disfrutar de este evento en vivo aquí.

Vía: PlayStation