El momento que los fans de Pokémon habían estado esperando por fin se llevó a cabo. A las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México) del día de hoy, 26 de febrero, se llevó a cabo un nuevo Pokémon Presents, evento virtual en donde vimos nueva información de New Pokémon Snap, se confirmaron los remakes de Diamond and Pearl, y se reveló Pokémon Legends.

Vía: Pokémon