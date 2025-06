Aunque el E3 ya no existe, los eventos de verano no han desaparecido. Es así que el día de hoy, 4 de junio, a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo State of Play. La presentación tendrá una duración de 40 minutos y, como siempre, puedes disfrutar de este evento en vivo aquí. Con rumores de una remasterización de Final Fantasy Tactics, todo indica a que esto será algo que los fans no se pueden perder.

Vía: PlayStation