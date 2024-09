El día que muchos han estado esperando por fin está aquí. A las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), Mark Cerny, arquitecto del PlayStation 5, llevará a cabo una presentación relacionada con el futuro de esta consola. Aunque los detalles aún no se han compartido, es muy probable que en este evento se confirme el PlayStation 5 Pro, por lo que no te puedes perder de este evento, el cual puedes ver en vivo aquí.

Vía: PlayStation