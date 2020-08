Director de The New Mutants se burla de Star Wars y su inclusión LGBT+

Después de muchos retrasos, re-filmaciones y demás problemas, The New Mutants finalmente llegará a salas de cine el próximo 3 de septiembre. La crítica especializada ya tuvo oportunidad de verla, y parece que todo el arduo tiempo de espera en realidad no valió la pena. Independientemente de esto, su director asegura que la comunidad LGBT+ quedará contenta con el filme y la manera en que los representaron.

En entrevista para TooFab, Josh Boone, director, dijo que The New Mutants buscaría ser una película inclusiva, pero lo haría de una manera orgánica y no sería algo forzado como muchas otras cintas lo han hecho. En específico, el cineasta señaló a Star Wars:

“Star Wars: Episodio IX es el ejemplo más vergonzoso que he visto de representación LGBTQ+. Era solo alguien en el fondo y (los cineastas) dijeron, ‘Publicaremos artículos como si esto fuera algo a lo que debas prestar atención.'”

El momento al que se refiere Boone ocurre durante el final de The Rise of Skywalker cuando los rebeldes se encuentran celebrando y se puede observar brevemente cómo dos mujeres se besan.

Fuente: TooFab