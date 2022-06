Director de Return to Monkey Island ya no compartirá nada sobre el juego

Hace un par de días se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct Mini, mismo que compartió distintos juegos de terceros que llegarán en los próximos meses, entre ellos se encontraba el tan esperado Return to Monkey Island. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos no lo recibieron, y ahora, el director del título menciona que ya no compartirá nada del título.

Según lo informado por el medio Video Games Chronicle, Ron Gilbert dijo en su blog personal que la alegría de compartir se le ha quitado, pues hay seguidores que lo han atacado verbalmente en redes sociales. Esto se debe a que el nuevo juego ha cambiado su estilo artístico, algo que generó un enojó un tanto exagerado por los defensores del original.

Bang up job, everybody. (I've seen a lot of passionate but polite/polite-adjacent discussion going on, but the comments on Ron's blog were a total shitshow.) pic.twitter.com/BUBoPdU1fS — Dominic Armato (@SkilletDoux) June 30, 2022

Estoy cerrando los comentarios. La gente solo está siendo mala y tengo que eliminar los comentarios de ataques personales. Es un juego increíble y todos en el equipo están muy orgullosos de él. Juegalo o no, pero no lo arruines para los demás. No publicaré más sobre el juego. La alegría de compartir ha venido de mí.

Incluso, Gilbert mencionó que Return to Monkey Island puede no ser el estilo artístico que querían o esperaban, pero es el estilo artístico que él deseaba. Dijo que el objetivo de los juegos nunca era tener pixel art, sino usar tecnología y arte de última generación para impulsar la franquicia, confirmando que hasta la tercera parte sería totalmente diferente en arte.

Recuerda que Return to Monkey Island llegará a Nintendo Switch y PC en algún momento de 2022.

Vía: IGN