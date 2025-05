Director de la película de BioShock da novedades del proyecto

Seguro algunos no lo recuerdan pero desde hace años se prometió el lanzamiento de una película de BioShock, franquicia que en estos momentos está trabajando su cuarto juego del cual tampoco se sabe mucho, y es que para empezar el creador de la saga ya no trabaja en ella. Muchos se interesaron por la adaptación cinematográfica, pero ya están molestos por no tener ni un tráiler, y en medio de toda esta controversia ha salido un rayo de luz que quizá de algo de esperanza a quienes tienen fe en el producto.

La adaptación continúa en desarrollo y, según su director Francis Lawrence, atraviesa un momento favorable. En una entrevista reciente, Lawrence, quien ha dirigido entregas de Los Juegos del Hambre y la próxima adaptación de La Larga Marcha de Stephen King, confirmó que el proyecto sigue activo, aunque ha enfrentado varios desafíos desde su anuncio hace casi tres años por parte de Netflix.

El director explicó que adaptar BioShock al cine ha sido complejo debido a la naturaleza del material original y también a cambios internos en la plataforma de streaming. “Es una adaptación complicada, así que hay muchas cosas que resolver y hacer bien”, declaró. Agregó que los cambios de liderazgo en Netflix provocaron retrasos, pero que el proyecto ha sido revitalizado y actualmente se encuentra “en una buena situación”.

El productor Roy Lee ya había mencionado las complicaciones derivadas de esos cambios, incluyendo un presupuesto más limitado al originalmente planeado. Esto obligó a redimensionar la propuesta inicial, optando por una historia “más pequeña” y con un enfoque más personal. Aunque en un principio el guion estaba a cargo de Michael Green (Logan), ahora ha pasado a manos de Justin Rhodes, quien ha trabajado previamente en adaptaciones de videojuegos.

Francis Lawrence también confirmó que recibió un borrador reciente del guión antes de reunirse con Rhodes, lo que indica que la producción avanza, aunque el estreno aún podría estar a varios años de distancia. Si bien esto podría ser una noticia agridulce para los fans del icónico videojuego, el equipo creativo parece decidido a ofrecer una versión cinematográfica que respete la complejidad del universo de BioShock.

Por ahora, los fans tendrán que seguir esperando por novedades.

Vía: CB

Nota del autor: Espero que sepan retratar a la perfección la ciudad de Rapture, o si optan por Columbia tampoco estará nada mal, sobre todo para conocer de su historia.