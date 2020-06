Despiden a éste actor de The Flash por comentarios racistas y misóginos

El lamentable asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía caucásico provocó un enorme movimiento político-social en Estados Unidos, con cientos de miles de americanos protestando en contra de la brutalidad policíaca. Evidentemente, este movimiento también impactó fuertemente en diferentes industrias, entre ellas la del entretenimiento. Como tal, las medidas en contra del racismo han sido reforzadas, y la tolerancia ante este tipo de comportamiento está por los suelos, así que después de que una serie de tweets salieran a la luz, este actor de The Flash tuvo que enfrentar las consecuencias por sus ofensivas palabras.

Hartley Sawyer, que da vida a Ralph Dibny/Elongated Man en la serie de The CW, ha sido despedido del programa después de que los productores encontraran unos comentarios racistas y misóginos que el actor publicó hace años. Sawyer ya borró su cuenta de Twitter y lanzó una disculpa pública a través de su Instagram, pero ya es demasiado tarde. Por medio de un comunicado en conjunto, Warner Bros Television, The CW , Berlanti Productions y el productor Eric Wallace, confirmaron que Sawyer no regresará para la séptima temporada de The Flash:

“Respecto a las publicaciones del Sr. Sawyer en redes sociales, nosotros no toleramos lenguaje derogatorio hacia cualquier raza, etnia, nacionalidad, género u orientación sexual. Dichos comentarios son antiéticos hacia nuestros valores y políticas, que buscan promover un ambiente inclusivo y productivo para toda nuestra fuerza de trabajo.”

En su disculpa, Sawyer lamenta haber realizado dichos comentarios con el siguiente mensaje que publicó en redes sociales:

“Mis palabras eran groseras, lastimaron, y son inaceptables. Estoy avergonzado de que fuera capaz de hacer horribles intentos por conseguir atención en ese momento. Me arrepiento enormemente. Este comportamiento es inaceptable. Esas son palabras que dije sin pensar sobre todo el daño que podrían provocar, y ahora lo hicieron el día de hoy.”

Esta no sería la primera vez que The Flash se ve envuelto en controversia, pues hace un par de años también despidieron a Andrew Kreisberg, uno de sus productores principales, tras acusaciones por acoso sexual. Además, seguramente recordarás que algo similar sucedió con James Gunn, quien fue despedido de Disney por una serie de tweets ofensivos que el cineasta había publicado hace tiempo.

