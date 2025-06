Desmienten que los juegos third-party de Switch 2 hayan vendido mal

Algunos medios señalaron que los porcentajes parecían bajos en comparación con los juegos exclusivos de la propia Nintendo, generando preocupación sobre el desempeño de los estudios externos en la nueva consola. Sobre todo porque las cosas apuntaban a ser grandes para la nueva consola.

Sin embargo, Mat Piscatella, analista de ventas de la firma Circana, desmintió esta información. A través de sus redes sociales, afirmó que las ventas de juegos de terceros en Switch 2 dentro de Estados Unidos fueron “mucho mejores” que las registradas en el debut del primer Switch en 2017. De esta manera, descartó cualquier percepción negativa sobre el rendimiento del catálogo third-party.

Hate to contribute to a Discourse, but 3rd party share of Switch 2 software in the US is far better than it was during the Switch 1 launch.

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-06-19T17:13:54.415Z