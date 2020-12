Descubren accesorio de Game Boy que transforma la consola en una herramienta de trabajo

Liam Robertson, notorio historiador de videojuegos, ha descubierto un accesorio para el Nintendo Game Boy que jamás se lanzó al mercado, y esencialmente, convertía a esta consola en una herramienta de trabajo.

Conocido como el WorkBoy, se trataba de un teclado para el Game Boy que lo transformaba en una mini computadora portátil y que permitía al usuario archivar información de contactos, así como agendar citas y registrar números telefónicos. Para hacer esto,

Source Research and Development fue la empresa responsable por su creación en 1992, y se anticipaba que la compañía, Fabtek, en los Estados Unidos, lanzara el accesorio al mercado en una colaboración con Nintendo. Evidentemente, esto jamás sucedió.

Fuente: Did You Know Gaming?