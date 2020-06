Desarrolladores indie eliminan sus juegos de Steam por falta de apoyo a BLM

Después del asesinato de George Floyd a manos de policías estadounidenses y una serie de protestas que surgieron como consecuencia, la mayor parte de la industria de los videojuegos se ha proclamado en contra del racismo, y han proporcionado mensajes de apoyo a la comunidad afroamericana, donaciones a organizaciones como Black Lives Matter y decidieron retrasar eventos como The Future of Gaming, EA Play Live 2020 y la tercera temporada de Fortnite. Sin embargo, Valve fue uno de los pocos que han evitado tomar una posición firme en este asunto.

Aunque una lista de “Black Voices in Gaming” fue visible en Steam durante las transmisiones de Guerrilla Collective, Valve aún no ha hecho algún comentario oficial sobre el racismo que se vive en Estados Unidos. Debido al silencio de la compañía, varios desarrolladores indie han decidido eliminar sus juegos de la tienda virtual.

Todo comenzó con Julian Glander, el desarrollador de Art Sqool, quien dice que su juego ya no está disponible en la tienda virtual, y que es poco probable que vuelva a publicar en Steam. Esto fue lo que comentó:

tonight i pulled all my games from @steam and i don't see myself publishing with them ever again. i urge other indie devs to join me pic.twitter.com/JrtmdiGOdQ

Gabriel Koenig, director de Ghost Time Games, también eliminó sus juegos y alentó a otros desarrolladores a considerar su poder en esta situación. Él dice que sus juegos le otorgaban mil dólares al mes en la plataforma. Estas declaraciones tienen varios fundamentes, por ejemplo, una simple búsqueda en la sección de comunidad de Steam revela varios grupos que promueven mensajes de odio.

Como alternativa, Dean Sanderson, desarrollador del juego de terror First Winter, quien también ha eliminado sus juegos de Steam, propone que los desarrolladores indie apoyen sitios como Itch.io, el cual recientemente recaudó $8.1 millones de dólares para obras de caridad con su Bundle for Racial Justice and Equality.

To be honest, it's the very least I could do. First Winter makes no money anyway but still. It's the principle. And considering the shocking shit going on in London today, had to do something. #indiedev @GhostTimeGames pic.twitter.com/foidTRECzo

