Durante la pasada generación, Monolith Productions nos entregó dos juegos inspirados en el mundo de The Lord of the Rings. Si bien por el momento no hay planes oficiales para un tercer juego en la serie de Middle Earth, el estudio ya está trabajando en un nuevo proyecto AAA.

Por medio de sus cuentas oficiales, Monolith Productions ha compartido una lista con más de 20 puestos de trabajo. Aquí encontramos solicitudes para diseñadores gráficos, artistas de personajes, diseñadores de combate, ingenieros de software y más. Sin embargo, no se ofrece algún detalle que nos dé una idea del tipo de juego que están desarrollando.

Friends, please be advised: All official correspondence by WB recruiters will come from a @lith.com, @warnerbros.com or @wbgames.com domain. If you have any questions, please email recruiting@wbgames.com. — Monolith Productions (@MonolithDev) October 29, 2021

Considerando que su último juego publicado fue Middle-earth: Shadow of War en 2017, ya va siendo hora de ver qué experiencia tiene este estudio preparado para nosotros. Quizás sea momento de regresar al mundo que J.R.R. Tolkien creó hace mucho tiempo.

En temas relacionados, Warner Bros. parece que tiene la intención de crear su propio Smash, con todo y personajes de The Lord of the Rings, y ya se filtró la primera imagen del juego.

Nota del Editor:

Con la serie de The Lord of the Rings planeada para el siguiente año, no sería una sorpresa total ver que Monolith Productions esté trabajando en la tercera entrega de Middle-earth. Sin embargo, tampoco se descarta una idea completamente original, u otro proyecto relacionado con una propiedad de Warner Bros.

Vía: Monolith Productions