Deadpool finalmente se une a los X-Men en el multiverso

El personaje está de vuelta en Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time, la última entrega de la trilogía creada por Cullen Bunn y Dalibor Talajić. En esta nueva serie, el mercenario bocazas no solo busca exterminar a los héroes de su universo, sino que se embarca en un viaje multiversal con el objetivo de aniquilar a las versiones más oscuras y corruptas de los personajes más icónicos de Marvel.

Con la furia gamma corriendo por sus venas, Deadpool se enfrenta a amenazas como una variante de Red Hulk, mientras recibe el apoyo de un grupo tan peligroso como impredecible: los Dark X-Men. Esta alineación incluye a versiones distorsionadas y malignas de mutantes como Magik, Rondador Nocturno, Havok y un Lobezno demoníaco, sacados de líneas temporales alternativas como Inferno o La Era de Apocalipsis.

El tercer número de la serie presenta un escenario apocalíptico en las ruinas de la Escuela Xavier, donde Wade combate contra estos X-Men corruptos en un enfrentamiento que pone en riesgo al propio multiverso. Aunque se trata de un equipo nunca antes reunido, todo apunta a que su destino será tan trágico como sangriento bajo el filo del personaje rojo.

A pesar del tono violento, la historia propone una evolución interesante para el personaje. Esta cruzada no es solo una masacre sin sentido; Deadpool parece tener un propósito mayor, una búsqueda de redención que da profundidad a su habitual locura. Una nueva serie que combina caos, sátira y tragedia en igual medida, elevando al antihéroe a nuevas cotas dentro del multiverso Marvel.

Vía: 3DJ

Nota del autor: No soy mucho de comprar cómics, pero tener esta clase de crossovers siempre es emocionante. En cuanto al cine, hasta el año que viene veremos algo así con Avengers.