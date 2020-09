Dead by Daylight anuncia su llegada a PS5 y Xbox Series X

Han pasado poco más de cuatro años desde el lanzamiento de Dead by Daylight, y parece que los desarrolladores seguirán soportando esta experiencia durante la siguiente generación. En una publicación en el blog del título, se ha revelado que el juego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X en un futuro. Además, una serie de actualizaciones gratuitas están en camino para la generación actual.

The Realm Beyond es el nombre del proyecto que planea celebrar el quinto aniversario del juego el próximo mes de junio de 2021. Esto fue lo que comentó Joris Four, gerente de producto, sobre el camino que planea recorrer Behaviour Interactive, los desarrolladores, para llegar a la siguiente generación:

“Presentaremos una serie de actualizaciones gratuitas de nuestras imágenes, gráficos, iluminación, animaciones y más para los jugadores de PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch y Stadia, al tiempo que construimos una experiencia de Dead by Daylight para la próxima generación de consolas”.

Puedes checar un pequeño adelanto de estos planes a continuación.

El juego seguirá ofreciendo soporte para cross-play en este proyecto, por lo que es de esperarse que los jugadores de Switch puedan unirse con los de PS5 y viceversa una vez que salgan las versiones de próxima generación. En temas relacionados, te recordamos que el cross-play estará disponible en el juego hasta finales de 2020.

Vía: Dead by Daylight