Days Gone recibe un enorme parche previo al lanzamiento del PS5

Todos los juegos de PlayStation 4 incluidos en PS Plus Collection tomarán ventaja del modo Game Boost de PlayStation 5 para aumentar sus cuadros por segundo, así como mejorar drásticamente los tiempos de carga. Todo parece indicar que Days Gone se está preparando justamente para eso, pues lo nuevo de Sony Bend acaba de recibir una monstruosa actualización de 25GB para PS4.

Esto es lo que incluye:

– Mejoras de estabilidad

– Se solucionaron problemas relacionados con crashing

– Se mejoraron los cuadros por segundo y problemas de lag

– Mejoras en el desempeño y rendimiento

La actualización 1.70 de Days Gone ya está disponible en estos instantes, y aunque todavía no hay confirmación oficial de que este parche haya sido lanzado debido al PS5, hay ciertas pistas que así lo sugieren. Por ejemplo, hace poco The Last of Us Remastered y Until Dawn también recibieron actualizaciones que mejoraban drásticamente los tiempos de carga.

Via: ORBIS Patches