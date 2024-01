Dan la razón detrás de la existencia del Super Saiyajín Azul

Dragon Ball es una obra que hasta este momento le ha dado muchas transformaciones a sus personajes, eso lo hemos visto básicamente desde la saga de Freezer, en la cual nació el Super Saiyajín, fase icónica en la cual el cabello del usuario se vuelve de color amarillo. Pero la cosa no se iba a quedar ahí, porque después vimos cambios en apariencias de los guerreros que podrían considerarse hasta momento como exageradas, más por los diferentes tonos con el que el pelo es cambiado.

Durante la primera película de la saga de Super, así como su arco de La Batalla de los Dioses pudimos conocer una nueva fase alcanzada por Gokú, misma que lo hace cambiar su tono de cabello a rojo, hablamos ni más ni menos que del Super Saiyajín Dios, el cual se suponía llegaba a los límites más altos de esta raza guerrera. Pero las cosas cambiaron en cuestión de meses cuando se presentó el regreso de Freezer, pues ahí se llegó a Super Saiyajín Azul, el cual claramente es un nivel más alto.

Algunos podrían pensar que la elección de dicho color podría tener un significado bastante profundo, pero realmente no, dado que en una entrevista conjunta que tuvo Akira Toriyama con su posible sucesor de Dragon Ball, Toyotaro, mencionan que solo querían un contraste de colores. Es decir, que se tuviera la parte opuesta, por lo que al usar rojo en la primera película revival, era lógico que el azul debía tomarse como el paso a seguir, para después tener otro color al implementar el Ultra Instinto.

Aquí la declaración:

En la batalla de Dios era rojo, así que pensé para el Renacimiento de F. Debería ir con azul. Eso es todo (risas). Bueno, en realidad estaba pensando en que fuera blanco, pero luego chocaba con el enemigo siguiente… así que pensé que debería guardarlo para otra ocasión (risas).

El Super Saiyajín Azul, también conocido como Super Saiyan God Super Saiyan (SSGSS), es una forma avanzada en el universo Dragon Ball. Esta transformación fue introducida por primera vez en la película “Dragon Ball Z: Resurrection ‘F'” y luego se presentó en el manga y el anime de “Dragon Ball Super”.

Para alcanzar la forma, un Saiyajín primero debe transformarse en God y luego “romper” su límite para convertirse en Super Saiyan Blue. Esta forma combina el poder de Super Saiyajín con la energía divina del Super Saiyajín God. Los que alcanzan esta forma tienen un ki más controlado y eficiente, lo que les permite luchar a niveles más altos durante períodos más largos sin agotarse rápidamente.

Nota del editor: Para este punto podemos considerar al Ultra Instinto como el momento cúspide de las fases, aunque espero las cosas ya no se extiendan a más, pues da tristeza que el anime no avanza y parece que no seguirá por mucho tiempo al menos que Toei Animation quiera seguir con el proyecto.