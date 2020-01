Daisy Ridley revela la escena más graciosa que filmó en Star Wars

La trilogía de secuelas de Star Wars ha dividido a los fans de una manera inimaginable. Sin embargo, nadie puede negar el gran papel que realizaron Daisy Ridley y Adam Driver, como Rey y Kylo Ren respectivamente. A pesar de que ambos actores realizaron varias escenas de acción en las tres películas, uno de los momentos favoritos de Ridley es bastante cómico.

Todos recordarán la escena de The Force Awakens cuando Rey es secuestrada por Kylo Ren, fue en este momento que Ridley escuchó a Driver maldecir un par de ocasiones. Mientras el público vio a la actriz británica participar en una serie de secuencias emocionantes, ella confirmó que era difícil superar algo tan tonto que solo ella sabía que estaba sucediendo.

En una reciente entrevista con Desired reveló este cómico suceso.

“Bueno, una escena divertida está en [Star Wars: The Force Awakens], porque recuerdo haber intentando no reírme mientras sucedía. Me desmayo y Kylo me recoge, cuando tuvimos que grabar la escena de él caminando hacia su nave conmigo, es algo bastante empinado, así que tenía puesta su máscara y estaba maldiciendo mucho. Porque obviamente lleva mucho tiempo filmar escenas y estaba resoplando y resoplando. Y yo estaba acostada allí sin hacer nada”.