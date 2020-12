Cyberpunk 2077 tendrá una fiesta de lanzamiento exclusiva de Twitter

Parece que Cyberpunk 2077 sí llegará a nuestras manos el próximo 10 de diciembre. Como es costumbre con grandes lanzamientos de este tipo, un evento especial se llevará a cabo para celebrar que el juego por fin estará disponible. Aunque estos festejos normalmente se llevan a cabo de forma presencial, debido a la situación de este año, todos los interesados podrán asistir a una fiesta virtual que se llevará a cabo en Twitter.

La #CyberNight se celebrará el próximo 9 de diciembre a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México). La fiesta de lanzamiento incluirá una sesión de preguntas y respuestas en vivo con los desarrolladores de Cyberpunk 2077, Miles Tost y Patrick Mills, organizada por el creador de contenido y streamer, Parris. El anuncio también insinua algo sorprendente para las personas que se unen, aunque no está claro de qué se trata.

No matter if you have been Tweeting since day one or just recently joined us – we are thankful for our community here.

That is why we’ve teamed up with @TwitterGaming for something special #CyberNight

Dec 9th 3pm PT | Midnight CETpic.twitter.com/Ir73fTCI9W

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020