Cyberpunk 2077 regresa a la PSN Store este mes

El día de hoy por la mañana, Cyberpunk 2077 apareció listado nuevamente en la PlayStation Network Store, sugiriendo que el juego ya estaría próximo a regresar en esta plataforma digital. Bueno, ahora se ha confirmado exactamente la fecha en que estará de vuelta.

Según informa Stephen Totilo, reportero en Axios, CD Projekt RED confirmó que será el próximo 21 de junio cuando puedas comprar nuevamente Cyberpunk 2077 en la PS Store:

Cyberpunk will be re-listed on the PSN store on June 21, CDPR says

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 15, 2021