Cyberpunk 2077: Parche día uno pesa cerca de 50GB

Cyberpunk 2077 será un juego enorme, al punto de que muchos de nosotros tardaremos semanas en completarlo. Como tal, es de esperarse que su tamaño de instalación sea igual de grande, y aparentemente el parche que nos recibirá el día uno no será la excepción. Esperamos que tengas mucho espacio de almacenamiento disponible.

Según lo reporta el YouTuber, DreamCastGuy, el parche día uno de Cyberpunk 2077 pesa cerca de 50GB. Específicamente, 43.5GB:

For those curious Cyberpunk 2077 has a 43gb day one patch. pic.twitter.com/BKuWInTpJA

— DreamcastGuy Is Reviewing Cyberpunk2077 (@DreamcastGuy) December 3, 2020