Cyberpunk 2077 en Switch 2 usará DLSS

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition es uno de los lanzamientos más impresionantes del Nintendo Switch 2. CD Projekt Red logró meter todo Night City en un cartucho, y ocupar menos de 64 GB. Sin embargo, esto no fue un acto de magia, sino que el estudio utilizó una serie de técnicas para hacer esto posible, cómo DLSS, algo que rumores habían señalado la nueva consola iba a permitir.

Para aclarar todas las dudas relacionadas con Cyberpunk 2077 en Switch 2, Digital Foundry contactó a CD Projekt para descubrir cómo es que lograron hacer este port una realidad. Aquí, el estudio confirmó el uso del DLSS, convirtiendo a este título en el primer en usar la tecnología en la consola de Nintendo. Esto fue lo que comentaron los desarrolladores:

“Usamos una versión de DLSS disponible para Nintendo Switch 2, impulsada por los núcleos Tensor de Nvidia. El juego utiliza DLSS en los cuatro modos: portátil y en base, con variaciones de rendimiento y calidad en cada uno”.

CD Projekt Red también confirmó que el objetivo actual para la versión de Switch 2 del juego es ofrecer diferentes modos gráficos, como calidad y rendimiento, para las versiones portátil y en dock. Al conectarlo a un televisor, se puede elegir entre un modo de calidad de 30fps y un modo de rendimiento de 40fps. Este último funcionaría solo con el televisor en modo de 120 Hz. Ambos modos tendrán una resolución de 1080p dinámico en combinación con el DLSS.

El modo portátil Cyberpunk 2077 contará con una resolución de 1080p con DLSS y escalado dinámico, con un objetivo de 30fps. En el modo de rendimiento, la resolución de salida se reduce a 720p, con la pantalla portátil en modo de 120 Hz y un objetivo de 40fps.

Considerando que este será el primer juego del Switch 2 en usar DLSS, CD Projekt Red ha abierto una puerta para que otros desarrolladores utilicen esta tecnología y logren llevar múltiples experiencias a esta plataforma. Lo más probable que esto sea usado en ports de mayor tamaño, como Cyberpunk 2077, y no tanto con proyectos que incluso llegaron al PS4, como Elden Ring. Te recordamos que Cyberpunk 2077 Ultinate Edition estará disponible en Switch 2 el 5 de junio. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre los detalles de este título. De igual forma, el juego vendrá completo en Switch 2.

Nota del Autor:

El DLSS ha demostrado ser una tecnología muy popular y eficaz, pero al mismo tiempo es una salida sencilla para más de un desarrollador. En el caso de Cyberpunk 2077, tiene sentido que se use en la versión de Switch 2, pero espero que no todos los equipos usen el DLSS en casos en donde no sea necesario.

Vía: Eurogamer