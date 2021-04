Cyberpunk 2077 casi triplicó las ganancias de The Witcher 3: Wild Hunt

Después de lo que CD Projekt RED hizo con The Witcher 3: Wild Hunt, muchos esperaban que Cyberpunk 2077 tuviera este mismo nivel de calidad, sino es que mucho mejor. Como todos sabemos, no fue así, sin embargo, esto no parece haber afectado a las ventas del título. Al menos no demasiado.

De acuerdo con CDPR, Cyberpunk 2077 ha generado ganancias de $560 millones de dólares, cifra que definitivamente es impresionante por sí sola. Mientras tanto, The Witcher 3 generó $209 millones de dólares durante su lanzamiento en 2015. Claro, a esto se le debe atribuir el spin-off de Gwent.

Es importante destacar que CDPR estuvo ofreciendo reembolsos a quienes compraron Cyberpunk 2077 días después de su lanzamiento, puesto que las versiones de PS4 y Xbox One estaban plagadas de todo tipo de problemas. No obstante, parece que la compañía polaca no está tomando en consideración los reembolsos para ofrecer estas cifras.

La buena noticia es que CDPR reiteró su compromiso hacia la comunidad al decir que “siguen y seguirán trabajando arduamente en Cyberpunk 2077″ con la esperanza de que el juego siga vendiéndose por “muchos años más”.

Fuente: CDPR