Cuphead y Mugman llegarán a Fall Guys. Conoce los detalles de esta colaboración aquí

Fall Guys no es extraño a las colaboraciones. Desde skins de DOOM Eternal, pasando por Sonic, hasta Untitled Goose Game. Ahora, el día de hoy se reveló que Cuphead y Mugman llegarán a este battle royale por medio de un par de trajes especiales.

Así es, después de un par de rumores, se ha confirmado una colaboración entre Mediatonic y Studio MDHR, la cual nos dejará convertir a nuestras adorables botargas en los personajes principales de Cuphead. Para comenzar, el traje del personaje principal estará disponible el próximo miércoles 24 de febrero, y tendrá un costo de cinco coronas por la parte superior, y otras cinco por la parte inferior de la vestimenta.

In collab with @StudioMDHR we're pleased to announce that Cuphead is the featured costume on Wednesday!

5x 👑 Top

5x 👑 Bottom

There's also an emote for 5x 👑!

…and of course, Mugman will arrive on Saturday!

5x 👑 Top

5x 👑 Bottom

Don't deal with the devil for the crowns 👀 pic.twitter.com/4xDbs1zSVy

— Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 22, 2021