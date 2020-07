¡Cuidado! Este bug de Paper Mario: The Origami King podría borrar todo tu progreso

Paper Mario: The Origami King lleva poco menos de una semana en el mercado, por lo que los usuarios seguirán encontrando unos cuantos bugs y glitches, algunos más inofensivos que otros. Sin embargo, este en particular es muy peligroso ya que podría forzarte a borrar todo tu progreso y empezar la historia desde cero una vez más.

El problema en cuestión es detallado en el video de arriba e involucra la sección donde ebemos visitar cuatro spas en el área de Shangri-Spa para acceder a un quinto spa. Antes de poder acceder, serás recibido por un NPC al que deberás mostrarle una membresía para poder entrar, y al hacerlo, será eliminada por completa de tu inventario. Si decides salirte de la zona por cualquier razón, ya no podrás volver a ingresar porque no tienes la membresía, y el NPC no recuerda habértela quitado. En otras palabras, será imposible progresar.

Lo pero del caso es que esta zona ocurre casi al final del juego, y si accidentalmente guardas tu progreso después de haber cometido este error, tendrás que reiniciar el juego por completo ya que no es posible regresar a archivos de guardado anteriores. Por ahora, desconocemos si Nintendo está al tanto del bug, pero lo mejor será irte con cuidado en esa zona en específico.

A pesar de esto, Paper Mario: The Origami King sigue siendo una grandiosa exclusiva de Switch que no te debes perder y te explicamos por qué decimos esto en nuestra reseña escrita.

