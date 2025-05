Cuatro clásicos de Game Boy llegan a Switch Online

Dos semanas quedan únicamente para el lanzamiento de Switch 2, consola que está emocionando a todos los jugadores del mundo, ya que tendrá de lanzamiento un nuevo título de Mario Kart y experimentos como el Tour que ayuda a aprender todas las funciones del aparato. Y mientras llega el esperado día, Nintendo nos ofrece más de su catálogo clásico dedicado a una de sus portátiles más populares.

Mediante un nuevo tráiler, se confirmó que cuatro grandes clásicos se lanzarán el aplicación del online de la consola, estos son los siguientes: Survival Kids, Gradius the Interstellar Assault, Kirby’s Star Stacker y The Sword of Hope. Los cuales son de géneros diferentes, pero que en su momento fueron importantes en la consola de 8 bits. Por lo que al final los jugadores clásicos van a disfrutar de las adiciones.

Aquí el video:

Aquí a descripción de cada título:

Survival Kids: Survival Kids es un juego de aventuras y supervivencia lanzado para Game Boy Color, en el que controlas a un niño o niña que queda atrapado en una isla desierta tras un naufragio. El jugador debe explorar el entorno, recolectar recursos, cazar, cocinar y fabricar herramientas para mantenerse con vida, todo mientras busca una forma de escapar. Su mecánica no lineal, múltiples finales y enfoque en la gestión de necesidades lo convierten en un título adelantado a su tiempo dentro del género de supervivencia. Gradius: The Interstellar Assault: Este título, conocido también como Nemesis II en algunas regiones, es un juego de disparos espaciales en desplazamiento lateral desarrollado por Konami para Game Boy. Como parte de la clásica serie Gradius, el jugador pilota la nave Vic Viper enfrentándose a oleadas de enemigos alienígenas y jefes gigantes, con la posibilidad de mejorar el armamento mediante cápsulas de poder. Aunque limitado gráficamente por la consola, ofrece acción intensa y un diseño desafiante típico de la saga. Kirby’s Star Stacker: Kirby’s Star Stacker es un juego de rompecabezas lanzado para Game Boy, protagonizado por el carismático Kirby. El objetivo es alinear bloques con personajes amigos (Rick, Coo y Kine) para eliminarlos del tablero y ganar puntos. Con mecánicas simples pero adictivas, música encantadora y varios modos de juego, se posiciona como una alternativa amigable al estilo de Tetris, ofreciendo entretenimiento relajado dentro del universo colorido de Kirby. The Sword of Hope: Este juego de rol con perspectiva en primera persona fue lanzado para Game Boy y combina exploración tipo dungeon crawler con elementos narrativos clásicos del JRPG. El jugador asume el rol del joven príncipe Theo, quien debe recuperar su reino enfrentándose a criaturas y resolviendo acertijos. Con combates por turnos, progresión por niveles y una historia centrada en magia y traición, The Sword of Hope destaca por su ambición narrativa dentro de las limitaciones de la portátil.

En cuanto a la fecha de llegada para los clásicos, quienes tengan la membresía de Switch Online ya pueden jugarlos desde este momento.

Vía: Nintendo

Nota del autor: La verdad el de Kirby está muy bueno, a pesar de tratarse de un spinoff. Habrá que echarles un vistazo pronto a todos estos clásicos.