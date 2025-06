¿Cuánto tiempo toma llegar de punta a punta en el mapa de Mario Kart World?

Estamos a muy poco tiempo de que llegue Switch 2, consola que está ahora más que nunca en boca todo el mundo, ya sea los medios que cubren el entretenimiento electrónico y los fans ansiosos por jugar títulos a futuro como Donkey Kong Bananza. Sin embargo, el juego de salida es Mario Kart World, con un mapa abierto que promete bastante, y según algunos reportes, tendrá bastante extensión de tierra para llevar a cabo la exploración.

De acuerdo con las primeras impresiones de medios que ya han probado el juego, recorrer el mundo entero puede llevar entre 9 y 10 minutos, dependiendo de varios factores. Por lo que en papel podría ser algo decepcionante para algunos jugadores, teniendo en cuenta que otros títulos como los Zelda de Switch se tarda en llegar un poco más, descartando claro el uso de vehículos.

Stephen Totilo, detalló que su recorrido de este a oeste como Wario, en el modo libre del juego, le tomó un poco más de 10 minutos. Otros medios como Digital Trends reportaron trayectos similares que rondan los nueve minutos, todos en condiciones de velocidad estándar, probablemente en la categoría de 150 cc, que es la dificultad base para la cual está diseñado el juego.

La duración puede variar según el personaje, el kart elegido y si se recogen monedas durante el recorrido, ya que estas incrementan la velocidad del jugador. Además, el modo libre permitirá explorar el mapa fuera de las competencias tradicionales, agregando un nuevo nivel de inmersión en la experiencia de Mario Kart.

Más allá de esta novedad, el juego conservará elementos clásicos, los modos de batalla y un nuevo modo Knockout Tour, en el que los últimos corredores son eliminados tras cada circuito. Originalmente pensado para Switch 1, el desarrollo fue migrado a Switch 2, lo que permitió a Nintendo ampliar sus ambiciones técnicas y de diseño.

Mario Kart World se lanza el 5 de junio solo para Switch 2.

Vía: Gamespot

Nota del autor: Al final lo que me importa más a mí es divertirme con los amigos, no tanto la extensión del mapa, ni que fuera Diddy Kong Racing y su modo historia. Si tuviera la campaña, quizá me preocuparía más.