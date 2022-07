¿Cuánto podremos explorar en God of War Ragnarok?

Uno de los apartados más amados de todo God of War de 2018, fue la libertad que nos dio el juego para explorar seis de los nueve reinos de Yggdrasil. Ahora, con la secuela a solo unos meses de distancia, muchos esperan que Ragnarok nos dé la oportunidad de visitar más locaciones. Afortunadamente, parece que este será el caso.

Junto a la versión normal del juego, también estarán a la venta diversas ediciones de colección. Una de estas es la Jötnar Edition, la cual incluye un mapa de Yggdrasil. Aquí tenemos un buen vistazo a los nueve reinos, incluidos Asgard, Vanaheim y Svartalfheim, locaciones a las que no tuvimos acceso en God of War.

Por si fuera poco, durante el video del unboxing de las ediciones especiales, se mencionó que los desarrolladores están “emocionados de que los fans exploren todos los reinos”. De esta forma, parece que sí podremos visitar los nueve reinos de Yggdrasil de una forma u otra en God of War Ragnarok.

Sin embargo, será mejor mantener las expectativas a un nivel normal. Si bien God of War nos dio la oportunidad de explorar diversas locaciones, no todas tenían un peso en la historia. Reinos como Muspelheim y Niflheim simplemente ofrecen retos para obtener algún tipo de equipo especial. De esta forma, no se descarta que lo mismo suceda en Ragnarok.

God of War Ragnarok llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre de 2022. En temas relacionados, ya sabemos cuándo estarán a la venta las Ediciones de Colección del juego en América Latina. De igual forma, video nos muestra que los desarrolladores ya querían revelar la fecha de lanzamiento del juego desde hace tiempo.

Nota del Editor:

Queda claro que God of War Ragnarok será un juego gigantesco. Uno de los mejores cambios que nos presentó el título de 2018, fue que la exploración tuvo un mayor peso, logrando una combinación entre la linealidad tradicional de la serie, y una libertad moderna.

Vía: lhxward