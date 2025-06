¿Cuánto le dura en realidad la batería a Switch 2?

Al ser también una consola portátil, la vida de la batería del Nintendo Switch 2 es uno de los factores más importantes de la consola. De acuerdo con la Gran N, su nueva híbrida ofrece entre dos y 6.5 horas con una carga completa, pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, ya pusimos a prueba la duración de la batería del Switch 2.

Si bien la información de Nintendo trata de ofrecer un rango atractivo para el público, hay muchos factores a considerar. De esta forma, hemos hecho nuestras propias pruebas, para determinar cuánto de verdad dura la batería del Switch 2. Comenzamos con una carga al 100%, con el máximo de brillo en pantalla, HDR encendido, bocinas en uso a 65% de potencia, y no paramos hasta que la consola se apagó. De esta forma, estos fueron los resultados por juego:

Duración usando solo Mario Kart World: 2 horas con 12 minutos.

Duración usando solo Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: 2 horas con 8 minutos.

Duración saltando entre MKW y CP2077: 2 horas con 9 minutos.

Como pueden ver, los títulos más demandantes del Nintendo Switch 2, al menos hasta el momento, consumen la batería de forma constante. De esta forma, Mario Kart World y Cyberpunk 2077 ofrecen el mínimo. Sin embargo, estos no son los únicos juegos disponibles en estos momentos, y tendremos un resultado diferente con experiencias más pequeñas.

De igual forma, es importante mencionar que al reducir aspectos como el brillo de la pantalla y la potencia de las bocinas, puedes extender la carga de la batería. Solo nos queda por ver si Nintendo tiene pensado mejorar este aspecto en una futura edición de la consola.

En mis pruebas, he notado que Bravely Default HD dura aproximadamente dos horas con una carga completa, mientras que experiencias no tan demandantes, como Deltarune, ofrecen más de tres. Sin embargo, no he realizado pruebas tan detalladas.

