¿Cuándo se llevará a cabo el Pokémon Go Fest 2022?

Después de un par de años bajo las medidas de la pandemia, el siguiente Pokémon GoFest se celebrará en un periodo más amigable para las personas que decidan salir a las calles. De esta forma, aquí te decimos cuándo se llevará a cabo este evento, el tipo de actividades que podrás realizar, y cuánto cuesta el ticket especial que te dará acceso a contenido adicional.

Para comenzar, el Pokémon Go Fest 2022 se llevará a cabo entre el próximo 4 y 5 de junio de 2022. Durante estos días, todos los usuarios tendrán la posibilidad de capturar una serie de criaturas de bolsillo shiny, participar en estos que te darán acceso a más pokémon, e incluso podrás atrapar a un legendario si tienes suerte.

Antes de hablar sobre las actividades por día, es importante mencionar que, similar a otros eventos, podrás adquirir un boleto especial que te dará acceso a misiones y contenido adicional. Este ticket tendrá un precio de $14.99 dólares, aunque para los fans, este seguramente un precio que están dispuestos a pagar.

Ahora sí, el sábado 4 de junio podrás participar en el Global Challenge Arena, donde el juego establece objetivos que inevitablemente serán activados por jugadores de todo el mundo, para desbloquear pequeños bonos, así como una mayor tasa de shinys en todos los tipos de Pokémon y el Unown B shiny, el cual es exclusivo de los usuarios con boleto especial.

Por su parte, el domingo podrás participar en otra historia de investigación especial. Además de esto, los globos del Team GO Rocket aparecerán muchos más, y obtendrás dos componentes misteriosos por derrotar a un miembro de esta organización en lugar de uno.

De igual forma, no hay que olvidar las misiones especiales que te permitirán atrapar a Land Forme Shaymin, así como a las versiones shiny de Shroomish, Numel, Karrablast, Axew y Shelmet. Recuerda, el Pokémon Go Fest 2022 se llevará a cabo entre el 4 y 5 de junio.

Nota del Editor:

Después de asistir al Pokémon Go Tour en Monterrey, volví a adentrarme al mundo de Pokémon Go, algo que es muy divertido en compañía, y el nuevo Go Fest es perfecto para revivir esta aventura, pero sin viajar a otro estado del país.

Vía: Pokémon Go