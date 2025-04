La película de Until Dawn llegó a los cines a finales de la semana pasada. Si bien aún tienes tiempo para ir a tu cine más cercano y disfrutar de esta adaptación, muchos quieren saber cuándo es que la cinta estará disponible en servicios de streaming, algo que aún tardará en suceder.

Considerando que la película de Until Dawn apenas llegó a los cines, por el momento no hay información oficial sobre su lanzamiento en plataformas de streaming. Sin embargo, sabemos que Sony, quien se encargó de producir esta cinta, tiene un contrato con Netflix, por lo que los proyectos de esta compañía usualmente llegan a la plataforma de streaming cuatro meses después de su estreno.

Esto significa que Until Dawn estará disponible en Netflix hasta agosto del 2025. Ahora, la otra opción es rentar o comprar digital la cinta. Una vez más, la fecha exacta de este lanzamiento depende del desempeño que tenga la película en taquilla, pero usualmente esto sucede un mes después de estreno, por lo que la adaptación del trabajo de Supermassive Games estaría disponible en Amazon Prime Video, Google Play y otras plataformas en mayo o junio.

Como siempre, todo depende del éxito que tenga la Until Dawn en el cine. Esto determinará cuánto tiempo tendremos que esperar para disfrutar de esta película en streaming. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí. De igual forma, te decimos si la remasterización de Until Dawn vale la pena o no.

Vía: IGN