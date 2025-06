¿Cuándo llegará la app de YouTube a Switch 2?

Para quien no lo sepa, muchos usuarios han usado desde hace mucho tiempo la aplicación de YouTube en consolas como Switch, dado que no todos quieren ver en la pantalla pequeña del celular o simplemente no tienen una Smart TV para entrar directamente a esta plataforma. Sin embargo, lo mismo no está pasando en Switch 2, donde aún no se puede bajar y usar, pero parece que no faltará mucho tiempo para que el jugador pueda disfrutarla de nuevo.

Nintendo ha confirmado que la consola contará con una aplicación oficial de video, aunque aún no hay una fecha exacta para su lanzamiento. La noticia llega directamente desde las redes sociales de la empresa de Google, donde se informó que ya están trabajando en colaboración con la gran N para desarrollar la app, prometiendo que estará disponible “próximamente”.

Actualmente, el aparato no tiene ninguna aplicación multimedia disponible, lo que ha generado preguntas entre los usuarios acostumbrados a consumir contenido en plataformas como Hulu o Crunchyroll. En este sentido, YouTube se posiciona como una de las primeras apps de entretenimiento en confirmar su llegada al sistema.

Cabe recordar que en la Switch original, la aplicación se lanzó en noviembre de 2018, más de un año después del estreno de la consola. Por ello, muchos esperan que en esta ocasión el proceso sea más rápido y los usuarios no tengan que esperar tanto para disfrutar de videos en la plataforma.

Por ahora, Nintendo también ha indicado que otras aplicaciones populares como Hulu, Crunchyroll, Niconico, ABEMA e InkyPen aún no son compatibles con Switch 2. Se desconoce si esto cambiará en el futuro, pero la llegada de YouTube abre la puerta para que más servicios de streaming lleguen a la consola.

Vía: NE

Nota del autor: La verdad no me urge que llegue la app, pero debo admitir que la usaba un montón cuando se me terminaba la batería en el celular.