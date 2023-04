Creatures Inc. cambia a sus directivos

Como ya se sabe, el mundo de Pokémon ha estado pasando por temas problemáticos en cuanto la recepción de sus juegos, puesto que se les criticó de forma dura debido a que llegaron con mal rendimiento. Eso podría llegar a que se apliquen cambios con los diferentes dueños de la franquicia, entre ellos se encuentra ni más ni menos que Creatures Inc.

Tsunekazu Ishihara y Hirokazu “Hip” Tanaka han renunciado como director ejecutivo y presidente respectivamente. Ahora Yuji Kitano entra como director ejecutivo y Tomotaka Komura como vicepresidente ejecutivo. Esto es lo que se ha visto al menos en la página oficial de la empresa, por lo que dichos cambios se empiezan a notar.

