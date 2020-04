Crea juego de Game Boy para controlar su aire acondicionado

Sin importar cuántos juegos de Game Boy hayas jugado, te podemos garantizar que no has visto ninguno como este. Tras recibir un Game Boy Color como regalo de cumpleaños, el desarrollador JinGen Lim de Singapúr decidió utilizar este sistema de una manera bastante fuera de lo común.

Además de contar con un procesador más veloz y una pantalla a color, el sucesor del Game Boy también tiene un puerto infrarrojo, y JinGen Lim pensó que sería buena idea convertirlo en un control remoto para el sistema de aire acondicionado en su casa.

Tras haber hecho un poco de investigación, este desarrollador logró encontrar un juego de Misión Imposible que podía grabar y reproducir señales de infrarrojo. Esto demostró que la teoría de utilizar el Game Boy como control para el aire acondicionado podía funcionar, y comenzó a recolectar las piezas necesarias para desarrollarlo.

Sin embargo, las cosas se empezaron a complicar. JinGen Lim tuvo que ingeniárselas para hacer que el aire acondicionado reconociera la señal del Game Boy, pero eventualmente pudo hacerlo y así luce el resultado final:

Excited to be able to control my air-conditioner with a GameBoy Color, using my own ROM!

(How I built it: https://t.co/K1Rzhx0qbn ) pic.twitter.com/wQGq3iMHQC

— JinGen Lim (@jg_lim) April 27, 2020