Copias físicas de Metroid Prime Remastered ya están en reventa

Desde hace unas semanas Metroid Prime Remastered llegó a las tiendas digitales de Nintendo, esto con una aventura que se ha cambiado en aspecto estético y con posibilidades de jugar en portátil. Y si bien hay mucha gente que ya lo está jugando, existen jugadores más tradicionales que quieren probarlo pero en la edición de cartucho.

Supuestamente, esta semana el juego llegaba a diferentes tiendas de los Estados Unidos, concretamente el pasado 22 de febrero, pero muchos usuarios se encontraron con la desafortunada sorpresa que en en tiendas como Target o GameStop ya no había copias al día siguiente de ponerse a la venta. Y ahora quienes se quedaron sin ella descubrieron algo curioso.

No es novedad que en el mercado de los juegos exista la reventa, y justo eso está pasando con las copias del juego, por lo que en sitios como ebay ya hay copias rondando entre los $80 y $100 USD. Eso significa que los revendedores le aumentan el doble o un poco más del precio sugerido a minoristas, $40 USD.

It's physical release day for Metroid Prime Remastered! 😃

Here come the scalpers…. pic.twitter.com/eckAsozFyg

— Aiden129 (@Aiden1291) February 22, 2023