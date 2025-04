Consigue Metro 2033 Redux gratis en PC y Xbox

El 2025 marca el 15 aniversario de la saga de Metro en los videojuegos. De esta forma, Plain quiere festejar con todos los jugadores posibles, por lo que por tiempo limitado, todos los interesados pueden disfrutar de la remasterización de la primera entrega sin gastar un solo centavo. Sin embargo, tienes que ser rápido para aprovechar esta oferta.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Metro 2033 Redux, la remasterización del clásico del 2010, está disponible de forma gratuita en PC por medio de GOG y Steam, así como en la Microsoft Store de Xbox. Sin embargo, esta oferta es limitada, puesto que tienes hasta el día de mañana, 16 de abril, para conseguir esta entrega.

In celebration of #Metro15 Metro 2033 Redux is FREE on #Steam #GOG and #Xbox for the next 48 hours!

If you have not experienced the game that started it all, do it, now!

Ends April 16 at 5PM CET | 9AM PT pic.twitter.com/dFD5P2uHMy

— Metro (@MetroVideoGame) April 14, 2025