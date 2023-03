Confirman que sacar el platino Resident Evil 4 Remake es difícil

Estamos prácticamente a un día de que Resident Evil 4 Remake salga a la venta, sin embargo, como ya han salido algunas reseñas por parte de los medios ya se dieron a conocer las listas de trofeos para sacar el tan ansiado platino. Y justo se ha revelado que esta misión de completar todas las tareas posibles va a ser más complicada de lo pensado.

Se necesitarán más de tres partidas para obtener todos los trofeos. La lista sugiere que se requieren tres vueltas mínimas, lo que obliga a los jugadores a vencer RE4 en modo Estándar, modo Hardcore y modo Profesional con rango S +. A eso se le suman objetivos específicos como completar todas las tareas del ya tan conocido NPC del mercader.

Por poner algunos ejemplos, también se ocupa terminar el juego sin usar un elemento de recuperación, terminar la partida en 8 horas y no usar ninguna otra arma que no sea la pistola y el cuchillo en todo el viaje. Incluso hay un objetivo de no hablar ni una vez con el mercader en toda la campaña, lo que obligará a los usuarios a crear su propio cronograma.

Pero eso no es todo, dado que hay trofeos por obtener todos los tesoros disponibles del juego y también acumular una gran cantidad de dinero. El detalle, es que no hay muchas partes en las que se pueda hacer backtracking, entonces si el usuario se salta algún objeto, no hay manera de volver al menos que tenga más de un archivo o reinicie el juego de cero.

Recuerda que Resident Evil 4 Remake se lanza el próximo 24 de marzo para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Truetrophies

Nota del editor: Ya falta muy poco para por fin tener este juego al alcance de la mano, será un fin de semana bastante interesante para quienes tienen el entusiasmo hasta el cielo. Eso sí, comprarlo en versión física no hará que algunos lo puedan jugar a primeras horas de la mañana.