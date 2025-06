Confirman DLC de historia para Indiana Jones and The Great Circle

Durante el evento de verano de Xbox 2025 se confirmó que Indiana Jones and The Great Circle, el aclamado juego de acción y aventuras desarrollado por MachineGames, recibirá un nuevo contenido descargable titulado The Order of Giants. Este DLC expandirá la narrativa principal al presentar una historia que se desarrolla después del final del juego base, ofreciendo a los jugadores una nueva trama llena de misterio, ruinas antiguas y desafíos arqueológicos al más puro estilo del icónico arqueólogo.

Aquí su avance:

The Order of Giants estará disponible a partir del 4 de septiembre y llegará a Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC, permitiendo que más jugadores se unan a esta nueva expedición. Aunque aún no se han revelado todos los detalles de la historia, los desarrolladores prometen una experiencia épica que mantendrá el tono cinematográfico y las mecánicas de exploración que convirtieron al título principal en uno de los lanzamientos más destacados del año.

