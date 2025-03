Confirman cuántas temporadas tendrá la serie de God of War

Se dice que la plataforma ha encargado dos temporadas antes de su estreno. Así lo reveló Ronald D. Moore, guionista y productor de renombre, quien actualmente lidera el desarrollo de la serie basada en el icónico videojuego. Sin embargo, a pesar de estar a cargo del proyecto, Moore admitió que no tiene experiencia con los videojuegos y que le ha resultado difícil acostumbrarse a los controles.

Durante una entrevista, Moore habló sobre su participación en la serie y su desconocimiento del material original. “Ahora mismo estoy trabajando en la adaptación de un videojuego llamado God of War, del que Amazon ha encargado dos temporadas y me pidieron que me uniera. Estoy literalmente en la sala de guionistas, y esa es mi nueva pasión”, comentó. Aunque intentó jugarlo, se sintió abrumado por la velocidad del combate y las múltiples combinaciones de botones. “Presiona R1, ¿cuál es el R1? ¡Ay, estoy muerto! No lo consigo”, bromeó.

El proyecto ha pasado por varias manos antes de llegar a Moore. Inicialmente, los showrunners Mark Fergus, Hawk Ostby y Rafe Judkins lideraban la serie, pero abandonaron el proceso en 2024. A pesar de sus dificultades con los videojuegos, Moore es una figura experimentada en la industria televisiva. Su trabajo en Battlestar Galactica, Outlander y For All Mankind ha sido ampliamente elogiado, y ha dejado su huella en franquicias como Star Trek: The Next Generation, Voyager y Deep Space Nine.

Por ahora, los detalles sobre la adaptación siguen siendo escasos. La serie se confirmó en 2022 en colaboración con Amazon, Sony y PlayStation Productions, pero aún no hay información sobre el elenco o una posible fecha de estreno. Sin embargo, con dos temporadas aseguradas y un equipo con experiencia en producciones de alto nivel, la expectativa por ver a Kratos en la pantalla chica sigue creciendo.

Habrá que esperar por más información.

Vía: Gamesradar