Confirman a icónico personaje en segunda temporada de Berlín de La Casa de Papel

En estos tiempos muchas series de televisión logran conectar de la audiencia, razón por la cual se elaboran más temporadas de las mismas, y eso se ha visto con conocidos shows como Merlina, The Last of Us, Stranger Things, Severance, y muchas más. La denominada Casa de Papel incluso llevó esta experiencia un paso más allá, dado que le hicieron su propio spinoff de alto presupuesto, Berlín, programa del cual se tienen buenas noticias el día de hoy.

Netflix ha confirmado uno de los regresos más esperados por los fans: Álvaro Morte volverá a interpretar al Profesor. El rodaje ya está en marcha, y diversas imágenes captadas en Peñíscola muestran al personaje reencontrándose con Berlín, interpretado por Pedro Alonso, en lo que promete ser uno de los puntos clave de los nuevos episodios.

El spin-off, que actúa como precuela de la serie original, ofrecerá una oportunidad única para explorar más a fondo el vínculo entre los dos hermanos, Sergio Marquina (el Profesor) y Andrés de Fonollosa (Berlín). Aunque no se ha revelado qué tanto protagonismo tendrá Morte en esta temporada, su regreso sugiere una expansión del trasfondo narrativo que podría incluir el origen de sus grandes planes delictivos.

Entre las posibilidades que manejan los seguidores está la de que la historia comience a conectar con el futuro robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o que presente un atraco completamente nuevo con ambos personajes como cómplices. Por ahora, no hay detalles argumentales confirmados, pero el regreso del Profesor ya ha generado gran expectativa entre los fans.

La segunda temporada de Berlín todavía no tiene fecha de estreno oficial, aunque su llegada a Netflix está prevista para 2026. La primera entrega, lanzada como una historia independiente con toques de comedia romántica y mucha acción, exploró el pasado de Berlín liderando su propia banda en un millonario robo en París. Ahora, con la incorporación del Profesor, la trama promete un enfoque más cercano al espíritu original.

Vía: HT

Nota del autor: No he mirado nada sobre estas series, pero su popularidad sí la escuché, puede que eventualmente las vea en algún momento.